Бразилия понесла серьёзную потерю перед матчем плей-офф ЧМ-2026

Сборная Бразилии не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Норвегии, передают Vesti.kz.

По информации Globo, вингер "Барселоны" Рафинья не успел полностью восстановиться после травмы и пропустит встречу с норвежцами.

В медицинском штабе бразильской сборной решили не рисковать здоровьем футболиста и сосредоточиться на его подготовке к возможному четвертьфиналу, если команда сумеет пройти дальше.

Во время последних тренировок Рафинья занимался по индивидуальной программе. Он провел на поле около 30–40 минут отдельно от основной группы, после чего завершил занятие.

До последнего существовала надежда, что полузащитник сможет восстановиться к игре, однако медицинское обследование окончательно исключило его участие в матче.

Напомним, что повреждение задней поверхности бедра футболист получил во встрече второго тура группового этапа против Гаити, которая завершилась победой Бразилии со счетом 3:0.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Норвегией пройдет в ночь с 5 на 6 июля в Нью-Джерси (США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана. Сам турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Роналду спас Португалию и получил заслуженную награду на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!