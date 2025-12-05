В Бразилии потребовали уволить Анчелотти после провала на ЧМ-2026

Легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио жестко раскритиковал главного тренера национальной команды Карло Анчелотти после провального выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.
Напомним, бразильцы завершили борьбу за трофей уже на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив сборной Норвегии со счетом 1:2. После возвращения команды на родину в адрес тренерского штаба обрушилась волна критики, а одним из самых резких оказался чемпион мира 1994 года.
В эфире своего YouTube-шоу Romário TV бывший форвард заявил, что на месте президента Бразильской конфедерации футбола немедленно отправил бы итальянского специалиста в отставку.
"Я бы просто разорвал его контракт. Сразу после финального свистка зашел бы в раздевалку и сказал: "Спасибо за работу. До свидания. Идите к черту. Хотите судиться – увидимся в суде".
Я категорически против того, чтобы Анчелотти продолжал тренировать сборную Бразилии после этого провала и позора. Я говорил об этом в трех предыдущих выпусках и повторю еще раз. Это недопустимо. Все должно измениться. Так больше продолжаться не может.
При Дунге команда проиграла – и он ушел. При Фелипе Сколари сборная выиграла чемпионат мира, поэтому он остался. Тите проиграл, но продолжил работу и снова потерпел неудачу.
Теперь у нас Анчелотти. Он тоже проиграл, и что, опять останется?" – цитируют Ромарио Foot Mercato.
Несмотря на жесткую критику, будущее Карло Анчелотти пока не вызывает сомнений. Контракт итальянского специалиста со сборной Бразилии действует до 2030 года, а сам тренер и Бразильская конфедерация футбола (CBF) пришли к согласию полностью соблюдать условия контракта.
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Romário pede a demissão de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 8, 2026
"Não tem como o Ancelotti continuar sendo treinador da seleção brasileira depois desse fiasco, dessa vergonha que ele fez (contra a Noruega). Eu rasgaria esse contrato e mandava ele entrar na Justiça."… pic.twitter.com/2dMCANkttl
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