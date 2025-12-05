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ЧМ-2026
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В Бразилии потребовали уволить Анчелотти после провала на ЧМ-2026

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В Бразилии потребовали уволить Анчелотти после провала на ЧМ-2026 Карло Анчелотти. Фото: ©depositphotos.com/thenews2.com

Легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио жестко раскритиковал главного тренера национальной команды Карло Анчелотти после провального выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz

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Легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио жестко раскритиковал главного тренера национальной команды Карло Анчелотти после провального выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz

Напомним, бразильцы завершили борьбу за трофей уже на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив сборной Норвегии со счетом 1:2. После возвращения команды на родину в адрес тренерского штаба обрушилась волна критики, а одним из самых резких оказался чемпион мира 1994 года.

В эфире своего YouTube-шоу Romário TV бывший форвард заявил, что на месте президента Бразильской конфедерации футбола немедленно отправил бы итальянского специалиста в отставку.

"Я бы просто разорвал его контракт. Сразу после финального свистка зашел бы в раздевалку и сказал: "Спасибо за работу. До свидания. Идите к черту. Хотите судиться – увидимся в суде".

Я категорически против того, чтобы Анчелотти продолжал тренировать сборную Бразилии после этого провала и позора. Я говорил об этом в трех предыдущих выпусках и повторю еще раз. Это недопустимо. Все должно измениться. Так больше продолжаться не может.

При Дунге команда проиграла – и он ушел. При Фелипе Сколари сборная выиграла чемпионат мира, поэтому он остался. Тите проиграл, но продолжил работу и снова потерпел неудачу.

Теперь у нас Анчелотти. Он тоже проиграл, и что, опять останется?" – цитируют Ромарио Foot Mercato

Несмотря на жесткую критику, будущее Карло Анчелотти пока не вызывает сомнений. Контракт итальянского специалиста со сборной Бразилии действует до 2030 года, а сам тренер и Бразильская конфедерация футбола (CBF) пришли к согласию полностью соблюдать условия контракта.

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