Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ЧМ-2026
Сегодня 12:00
 

Бензема намекнул на возвращение в сборную Франции

  Комментарии

Поделиться
Бензема намекнул на возвращение в сборную Франции ©Depositphotos.com/olegda88.gmail.com

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема не исключил, что готов снова надеть форму сборной Франции и вернуться в национальную команду ради участия в чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема не исключил, что готов снова надеть форму сборной Франции и вернуться в национальную команду ради участия в чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

"Все хотят играть на этом турнире. Когда меня вызывают, я приезжаю, играю. У меня есть цели. Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю трофеи. Это для меня самое важное.

Если меня вызывают в сборную, я приезжаю играть в футбол. Вот и все", — сказал Бензема L'Equipe.

Напомним, предстоящий мундиаль станет историческим — впервые на нём выступят 48 сборных.

Чемпионат мира 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике, что сделает его самым географически обширным в истории мирового футбола.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 18:00   •   не начат
Севилья
Севилья
(Севилья)
- : -
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
Кто победит в основное время?
Севилья
Ничья
Реал Овьедо
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!