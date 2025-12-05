Бензема намекнул на возвращение в сборную Франции

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема не исключил, что готов снова надеть форму сборной Франции и вернуться в национальную команду ради участия в чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

"Все хотят играть на этом турнире. Когда меня вызывают, я приезжаю, играю. У меня есть цели. Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю трофеи. Это для меня самое важное. Если меня вызывают в сборную, я приезжаю играть в футбол. Вот и все", — сказал Бензема L'Equipe.

Напомним, предстоящий мундиаль станет историческим — впервые на нём выступят 48 сборных.

Чемпионат мира 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике, что сделает его самым географически обширным в истории мирового футбола.

