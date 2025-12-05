Мюнхенская "Бавария" объявит о трансфере полузащитника нидерландского ПСВ Исмаэля Сайбари уже в ближайшие недели. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.
По данным инсайдера, сумма трансфера составит 55 миллионов евро. 25-летний футболист уже прошел медосмотр.
Сайбари принимает участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Марокко. Он является авторами двух голов свой команды на турнире. В стартовом матче его мяч принес команде ничью с Бразилией, а в игре второго тура он стал автором победы над Шотландией.
🔴⚪️🇲🇦 FC Bayern will announce Ismael Saibari as new signing in the upcoming weeks.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026
All signed with PSV Eindhoven, smart move ahead of the World Cup since that exclusive story out of nowhere three weeks ago. 🔐
Transfer fee: €55m.
Medical: already done. pic.twitter.com/IvlKKRw76Q
В сезоне-2025/26 Сайбари сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 9 голевых передач.
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