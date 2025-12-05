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ЧМ-2026
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Автор первого гола Узбекистана на ЧМ и Хусанов стали героями вирусного видео

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Автор первого гола Узбекистана на ЧМ и Хусанов стали героями вирусного видео Абдукодир Хусанов. ©instagram.com/uzbekistanfa

В сети набирает популярность видео со свадьбы узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева, передают Vesti.kz.

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В сети набирает популярность видео со свадьбы узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева, передают Vesti.kz.

Судя по кадрам с торжества, праздник прошёл в скромной и уютной атмосфере.

Однако наибольший интерес у пользователей вызвал эпизод, в котором Файзуллаев, следуя узбекской традиции, кормит пловом с рук защитника сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова.

Напомним, что сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира-2026 матчем против Колумбии, уступив со счётом 1:3. Несмотря на поражение, главным героем встречи для узбекских болельщиков стал Аббосбек Файзуллаев. Во втором тайме полузащитник отличился после добивания в штрафной и забил первый в истории Узбекистана гол на чемпионатах мира.

После финального свистка имя футболиста стремительно набрало популярность в социальных сетях.

Пользователи активно публиковали момент с его историческим голом и фирменным воздушным поцелуем, а видео с участием Файзуллаева собрали тысячи просмотров.

Однако на этом историческое выступление сборной Узбекистана на дебютном чемпионате мира завершилось. В заключительном матче группового этапа команда уступила ДР Конго со счётом 1:3 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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