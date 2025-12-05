В Аргентине высказались об "особом статусе" команды Месси на ЧМ-2026

Перед матчем с Кабо-Верде главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил пользуется ли его команда особыми привилегиями на ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

По словам Скалони, аргентинцы подходят к игре в хорошем состоянии, но прекрасно понимают цену ошибки в плей-офф.

"Мы в порядке и, конечно, испытываем волнение. Нас ждет достойный соперник. Пространства для ошибок становится все меньше – это матч на выбывание, и мы это понимаем. Мы в хорошей форме, но впереди очень напряженные игры. Легко точно не будет", – цитируют наставника La Nacion.

Наставник Аргентины отдельно отметил силу Кабо-Верде. Он напомнил, что эта команда пока не потерпела ни одного поражения на турнире.

"Кабо-Верде еще не проигрывало. В матче с Саудовской Аравией они заслуживали победы, а против Испании и Уругвая им было немного сложнее. Это команда, которая хорошо обороняется, опасно убегает в контратаки и имеет техничных игроков. Мы внимательно их изучаем. Это достойный соперник, и они нас не удивляют", – добавил Скалони.

Также тренер прокомментировал слухи о якобы особом отношении к сборной Аргентины на чемпионате мира. По его словам, подобные разговоры не стоит воспринимать всерьез.

"Просто не нужно читать соцсети. Сейчас кто угодно может написать любую ерунду, и это сразу становится большим событием. Не стоит придавать этому значение. В соцсетях бывает так: кто-то что-то публикует, это становится вирусным и разлетается повсюду", – заявил Скалони.

Отметим, что сборная Аргентины под руководством Скалони уверенно прошла групповой этап, набрав девять очков. В 1/16 финала ЧМ-2026 аргентинцы сыграют с Кабо-Верде. Встреча состоится 4 июля в 03:00. Сам чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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