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ЧМ-2026
Сегодня 07:43
 

Ямаль получил особую награду перед битвой с Роналду на ЧМ-2026

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Ямаль получил особую награду перед битвой с Роналду на ЧМ-2026 ©instagram.com/sefutbol

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Австрии, который завершился уверенной победой "Фурии Рохи" со счётом 3:0, сообщают Vesti.kz.

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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Австрии, который завершился уверенной победой "Фурии Рохи" со счётом 3:0, сообщают Vesti.kz.

18-летний вингер провёл на поле 86 минут и не отметился голами или результативными передачами, однако внёс весомый вклад в успех команды. Ямаль создал два опасных момента для партнёров и пять раз успешно обыграл соперников один в один, став самым заметным игроком встречи.

Главным героем поединка с точки зрения результативности оказался Микель Оярсабаль, оформивший дубль. Оба мяча форварду помог забить Марк Кукурелья, записавший на свой счёт две голевые передачи. Ещё один мяч в ворота австрийцев отправил Педро Порро после паса Алекса Баэны.

В 1/8 финала мирового первенства, который состоится 6 июля, сборная Испании встретится с Португалией.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   1/16 финала, мужчины
4 июля 03:00   •   не начат
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