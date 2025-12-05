Анчелотти выбрал замену Рафинье в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Карло Анчелотти рассказал о возможных изменениях в составе сборной Бразилии на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Шотландии, где команда может остаться без травмированного Рафиньи, передают Vesti.kz.

По словам главного тренера "селесао", одним из вариантов замены на фланге атаки рассматривается Райан Симплисио Роша, который уже выходил на поле в предыдущем матче против Гаити (3:0), заменив Рафинью по ходу игры и оставив хорошее впечатление.

Анчелотти отметил, что у футболиста есть потенциал для игры на этой позиции, особенно если команде потребуется больше ширины и активности на флангах. При этом тренер подчеркнул, что у него есть и другие варианты для адаптации схемы под текущие условия:

"Райан хорошо проявил себя, когда заменил Рафинью в матче с Гаити. У него есть хорошие качества для этой роли. Есть и другие игроки, способные адаптироваться, но если нам нужна ширина, он может закрыть эту позицию", – цитируют Анчелотти Globo.

Также специалист прокомментировал ситуацию с возможной ротацией игроков, у которых есть жёлтые карточки, в частности Каземиро и Дугласа Сантоса.

По его словам, команда не собирается делать ставку на осторожность и будет исходить исключительно из задач конкретного матча:

"Мы сосредоточены только на том, чтобы провести качественную игру в оптимальном составе. То же касается и атакующих игроков. У нас есть чёткое понимание, кто заменит Рафинью. Мы не можем думать о карточках", – добавил тренер.

Напомним, что в первом тайме матча ЧМ-2026 против Гаити нападающий Бразилии Рафинья почувствовал боль в правом подколенном сухожилии. Ближе к 40-й минуте он был вынужден покинуть поле: футболист присел на газон, после чего к нему сразу вышли врачи команды, и его заменили.

Позже Бразильская конфедерация футбола (CBF) подтвердила, что игрок получил повреждение и был заменён из-за травмы по ходу встречи.

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Что важно знать о потенциальной замене Рафиньи?

Отметим, что Райан выступает за английский "Борнмут" и уже успел заявить о себе на международном уровне. В составе сборной Бразилии он добился заметных успехов: в 2023 году стал победителем чемпионата Южной Америки U-17, а также принимал участие в юношеском чемпионате мира в этой же возрастной категории.

Кроме того, на его счету победа в молодежном чемпионате Южной Америки U-20.

На клубном уровне нападающий ярко проявил себя в "Васко да Гаме", где быстро стал одним из ключевых игроков команды и привлёк внимание европейских скаутов. В результате он перешёл в "Борнмут", выступающий в английской Премьер-лиге.

Среди индивидуальных достижений Роши – звание лучшего бомбардира чемпионата Южной Америки U-17 сезона 2022/23 (5 голов), а также лучший снайпер Кубка Бразилии сезона 2024/25, где он также отметился пятью забитыми мячами.

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