Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не стал гарантировать, что Неймар выйдет на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Японии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на UOL.

По словам итальянского специалиста, звездный нападающий все еще продолжает набирать форму после травмы. Его выход на поле в матче против Японии зависит от того, как будет складываться встреча.

"Неймар заметно прогрессирует. За последнюю неделю он сделал большой шаг вперед. К сожалению, он не мог полноценно тренироваться с командой все это время, но сейчас уже способен провести на поле больше 15 минут. Он находится в хорошем состоянии, однако многое будет зависеть от хода завтрашнего матча", - заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в заключительном матче группового этапа против Шотландии Неймар дебютировал на ЧМ-2026 Форвард появился на поле впервые после травмы, выйдя на замену на 76-й минуте. До этого он не играл с 17 мая, когда получил повреждение правой икроножной мышцы, выступая за "Сантос" в матче чемпионата Бразилии.

Матч 1/16 ЧМ-2026 между Бразилией и Японией пройдет сегодня, 29 июня, в 22:00 по казахстанскому времени.

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