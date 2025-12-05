Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти прокомментировал решение оставить Неймара в запасе в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Японии, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Хьюстоне (США), завершилась победой бразильцев со счетом 2:1. Неймар был в заявке на матч, но на поле так и не вышел.

"Я готовил выход Неймара в дополнительное время. Я поговорил с ним и сказал, что, если мы не сравняем счёт, он выйдет на поле на 60-й минуте. Мы сравняли счёт, но я не захотел менять расстановку, так как команда контролировала игру", - цитирует Анчелотти AS.

Напомним, сборная Бразилии вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем противостояния между Кот-д’Ивуаром и Норвегией.

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