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ЧМ-2026
Сегодня 09:23
 

На 96-й минуте решилась судьба матча с шестью голами на ЧМ-2026

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На 96-й минуте решилась судьба матча с шестью голами на ЧМ-2026 ©x.com/oefb1904

Алжир и Австрия выдали результативный матч в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Алжир и Австрия выдали результативный матч в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Канзас-Сити, завершилась со счётом 3:3. Австрийцы дважды выходили вперёд, но алжирцам удавалось не только отыгрываться, но и самим повести в счёте. Вот только удержать победу не смогли, пропустив третий мяч перед самым финальным свистком.

У Австрии голы забили Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55-я) и Саша Калайджич (90+6-я). В составе алжирцев отличился Рафик Бельгали (45-я) и дубль оформил Рияд Марез (60-я, 90+3-я).

В другом матче группы Аргентина обыграла Иорданию - 3:1.

Таким образом, Аргентина с 9 очками стала первой в квартете J. За ней расположились Австрия (4), Алжир (4) и Иордания (0).

В 1/16 финала Аргентина сыграет с Кабо-Верде (4 июля), Австрия - с Испанией (3 июля), а Алжир - с Швейцарией (3 июля).

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 22:00   •   не начат
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