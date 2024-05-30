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Тренер женской сборной по футболу рассказал о боевом настрое накануне матча отбора на Евро

Тренер женской сборной по футболу рассказал о боевом настрое накануне матча отбора на Евро
©КФФ

Женская сборная Казахстана по футболу готова биться до последнего в матче отбора на Евро-2025 против Армении. Такое заявление сделал главный тренер команды Мадияр Кембилов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, у казахстанской команды есть свои козыри, которые будут использованы на выезде. Сегодня, 30 мая, сборная провела предыгровую тренировку в армянском Армавире, где уже завтра и состоится игра. 

- Подготовка проходит в плановом режиме. Девчата готовы, - отметил Кембилов. - К сожалению, есть потери. Травмирован капитан нашей команды Юлия Мясникова и второй центральный защитник Айгерим Айтымова. Завтра посмотрим, что мы натренировали. В гостях тяжеловато, но девчата будут биться до последнего. Это сто процентов, в этом нет сомнения.

- Боевой настрой девушек заметен со стороны.

- Да, нужно отдать должное нашим девчатам - они играют от первой и до последней минуты. Какой бы счет не был, проигрываем мы или выигрываем, они выкладываются на сто процентов.

- Как можете охарактеризовать соперника?

- Игроки сборной Армении играют в основном в России. Есть игроки из Эстонии, из США, две американки натурализованные. Если сравнивать - наши в основном играют в чемпионате Казахстана. Но на этом не нужно акцентировать внимание. Нужно выполнять наш план на игру, выдерживать нашу стратегию.

- Кажется, у Казахстана более рослая команда?

- Это один из наших тактических вариантов. Не буду раскрывать все карты. Да, розыгрыш стандартных положений в мировом футболе сейчас решает очень многое. Это превосходство мы должны использовать.

Напомним, ранее в отборе на Евро-2025 Казахстан проиграл Болгарии и Румынии с одинаковым счетом 0:1. 

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Метки:
Сборная РК по футболу Армения

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