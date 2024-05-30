Женская сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед гостевым матчем отбора на Евро-2025

Женская сборная Казахстана провела предыгровую тренировку в Армавире (Армения), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 31 мая, подопечные Мадияра Кембилова проведут матч против Армении в рамках отборочного раунда Евро-2025. Встреча начнется в 18:00 по казахстанскому времени.
Матч пропустит капитан команды, защитник московского ЦСКА Юлия Мясникова, которая получила травму.
Напомним, ранее в отборе на Евро-2025 Казахстан проиграл Болгарии и Румынии с одинаковым счетом 0:1.
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