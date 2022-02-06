Как выступили казахстанцы во второй медальный день Олимпиады-2022

Сегодня, 6 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине прошел второй медальный день, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучший результат из казахстанцев показала лидер сборной по могулу Юлия Галышева, ставшая 11-й. Она смогла дойти до второго финала. А остальные казахстанки в этой дисциплине заняли следующие места: Анастасия Городко - 21-я, Аяулым Амренова - 22-я, а Олеся Граур - 28-я. Они не смогли преодолеть квалификацию.

В лыжных гонках казахстанцы Виталий Пухкало и Евгений Величко выступили в скиатлоне на 30 километров. Пухкало показал 32-й результат, а Величко сошел с дистанции, не завершив гонку. Но при этом Виталий смог обойти на дистанции трехкратного олимпийского чемпиона 2018 года норвежца Йоханнеса Клебо, ставшего только 40-м.

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Также сегодня казахстанцы Сергей Ткаченко и Данил Васильев выступили в прыжках с трамплина, но оба не смогли попасть в топ-30 и не вышли в главный финал. Сергей стал 41-м, а Данил - 46-м из 50 участников.

Фото НОК РК, Владислав Семёнов и Сали Сабиров.

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