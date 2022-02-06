 UYr0CJkFvWdtBTpVgZNeXAEG5SQOwiqzKxQMkHmT
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Расписание выступлений казахстанцев на ОИ-2022
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Автор:

Опередивший трехкратного олимпийского чемпиона казахстанский лыжник оценил свой старт на Олимпиаде-2022

Опередивший трехкратного олимпийского чемпиона казахстанский лыжник оценил свой старт на Олимпиаде-2022
©НОК РК, Владислав Семенов
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Казахстанец Виталий Пухкало прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz из Пекина.

Сегодня, 6 февраля, в скиатлоне на 30 километров Пухкало показал 32-й результат, при этом он опередил трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо, который финишировал лишь 40-м. Пухкало остался доволен своим выступлением. 

"Трасса здесь очень тяжелая. Сама структура снега не скользкая, бежалось очень тяжело. Старался как мог. Сегодня, главное, пробежал. Думаю, показал неплохой результат для себя", - сказал Пухкало.

Напомним, что в гонке также выступал казахстанец Евгений Величко, но он сошел с дистанции.


Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:35
Олимпиада
Галышева стартовала на Олимпиаде-2022 и вышла в финал Галышева стартовала на Олимпиаде-2022 и вышла в финал
Сегодня , 15:58
Олимпиада
Выигравший первое золото России на ОИ-2022 спортсмен сломал пьедестал от радости Выигравший первое золото России на ОИ-2022 спортсмен сломал пьедестал от радости
Сегодня , 15:02
Олимпиада
Опередивший трехкратного олимпийского чемпиона казахстанский лыжник оценил свой старт на Олимпиаде-2022 Опередивший трехкратного олимпийского чемпиона казахстанский лыжник оценил свой старт на Олимпиаде-2022
Сегодня , 14:58
Олимпиада
Казахстанец опередил трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии в своей первой гонке в Пекине Казахстанец опередил трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии в своей первой гонке в Пекине
Сегодня , 14:30
Олимпиада
Казахстанские лыжники выступили на Олимпиаде-2022 Казахстанские лыжники выступили на Олимпиаде-2022
Сегодня , 09:30
Олимпиада
Прямая трансляция стартов казахстанских спортсменов и главной надежды на медаль Олимпиады-2022 Прямая трансляция стартов казахстанских спортсменов и главной надежды на медаль Олимпиады-2022
Сегодня , 07:30
Олимпиада
На старт выйдет главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022. Расписание выступлений На старт выйдет главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022. Расписание выступлений
Вчера , 20:40
Олимпиада
Определились первые получатели призовых в сборной Казахстана за Олимпиаду-2022 Определились первые получатели призовых в сборной Казахстана за Олимпиаду-2022
Вчера , 20:24
Олимпиада
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в первый медальный день Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в первый медальный день
Вчера , 20:03
Олимпиада
"Сглазить не хотим". Никиша высказался о шансах казахстанских шорт-трекистов на Олимпиаде в Пекине "Сглазить не хотим". Никиша высказался о шансах казахстанских шорт-трекистов на Олимпиаде в Пекине
Вчера , 19:51
Олимпиада
Китай со скандалом завоевал первое золото на домашней Олимпиаде-2022 Китай со скандалом завоевал первое золото на домашней Олимпиаде-2022
Вчера , 19:19
Олимпиада
Лидер сборной Казахстана после неудачи на Олимпиаде-2022 сделал заявление о карьере и высказался о судействе Лидер сборной Казахстана после неудачи на Олимпиаде-2022 сделал заявление о карьере и высказался о судействе
Вчера , 18:58
Олимпиада
Сборная Казахстана по шорт-треку вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине Сборная Казахстана по шорт-треку вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине
Вчера , 18:32
Олимпиада
Лидер сборной Казахстана остался без медали Олимпиады-2022 Лидер сборной Казахстана остался без медали Олимпиады-2022
Вчера , 17:17
Олимпиада
"Подтянуть прыжки и показать хороший проезд". Лидер сборной Казахстана разобрал выход в финал Олимпиады-2022 "Подтянуть прыжки и показать хороший проезд". Лидер сборной Казахстана разобрал выход в финал Олимпиады-2022
Вчера , 16:27
Олимпиада
Лидер сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады-2022 Лидер сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады-2022
Вчера , 16:24
Олимпиада
Конькобежка в 49 лет установила рекорд на Олимпиаде-2022 в Пекине Конькобежка в 49 лет установила рекорд на Олимпиаде-2022 в Пекине
Вчера , 16:01
Олимпиада
"Одна из самых тяжелых гонок". Казахстанские лыжницы оценили свое выступление на старте Олимпиады-2022 "Одна из самых тяжелых гонок". Казахстанские лыжницы оценили свое выступление на старте Олимпиады-2022
Вчера , 15:16
Олимпиада
Принесет медаль Казахстану? Конькобежка Морозова сделала заявление после старта на Олимпиаде-2022 Принесет медаль Казахстану? Конькобежка Морозова сделала заявление после старта на Олимпиаде-2022
Вчера , 14:52
Олимпиада
Казахстанка обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали в Пекине-2022 Казахстанка обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали в Пекине-2022
Вчера , 14:36
Олимпиада
Казахстан поборолся за первые медали Олимпиады-2022 Казахстан поборолся за первые медали Олимпиады-2022
Вчера , 14:07
Олимпиада
Россия отменила матч с Латвией перед Олимпиадой-2022 Россия отменила матч с Латвией перед Олимпиадой-2022
Вчера , 13:35
Олимпиада
Фавориты Олимпиады-2022 забили еще 11 шайб и выиграли разгромно второй матч Фавориты Олимпиады-2022 забили еще 11 шайб и выиграли разгромно второй матч
Вчера , 13:14
Олимпиада
Казахстанские прыгуны с трамплина прокомментировали выход в финал Олимпиады-2022 Казахстанские прыгуны с трамплина прокомментировали выход в финал Олимпиады-2022
Вчера , 12:41
Олимпиада
Казахстанские прыгуны с трамплина прошли в финал на Олимпиаде-2022 Казахстанские прыгуны с трамплина прошли в финал на Олимпиаде-2022
Вчера , 08:53
Олимпиада
Прямая трансляция первых медальных стартов для Казахстана на Олимпиаде-2022 Прямая трансляция первых медальных стартов для Казахстана на Олимпиаде-2022
Вчера , 07:40
Олимпиада
Первые старты за медали для Казахстана на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений Первые старты за медали для Казахстана на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений
4 февраля, 21:12
Олимпиада
Португальские спортсмены изобразили празднование Роналду на церемонии открытия Олимпиады-2022 Португальские спортсмены изобразили празднование Роналду на церемонии открытия Олимпиады-2022
4 февраля, 20:06
Олимпиада
Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине
4 февраля, 18:58
Олимпиада
Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр в Пекине Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр в Пекине

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus