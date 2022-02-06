Опередивший трехкратного олимпийского чемпиона казахстанский лыжник оценил свой старт на Олимпиаде-2022

Казахстанец Виталий Пухкало прокомментировал свое первое выступление на Олимпийских играх-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz из Пекина.

Сегодня, 6 февраля, в скиатлоне на 30 километров Пухкало показал 32-й результат, при этом он опередил трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо, который финишировал лишь 40-м. Пухкало остался доволен своим выступлением.

"Трасса здесь очень тяжелая. Сама структура снега не скользкая, бежалось очень тяжело. Старался как мог. Сегодня, главное, пробежал. Думаю, показал неплохой результат для себя", - сказал Пухкало.

Напомним, что в гонке также выступал казахстанец Евгений Величко, но он сошел с дистанции.