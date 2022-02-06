Выигравший первое золото России на ОИ-2022 спортсмен сломал пьедестал от радости

Александр Большунов, который принес первое золото России на Олимпийских играх в Пекине, сломал пьедестал на церемонии награждения.

Сегодня он победил в скиатлоне на 30 километров. Большунов одержал победу, выиграв 1 минуту 11 секунд у ставшего вторым соотечественника Дениса Спицова. Финн Ийво Нисканен занял третье место.

Для 25-летнего Большунова это олимпийское золото стало первым в карьере. На Олимпийских играх-2018 Большунов завоевал три серебра и бронзу.

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Напомним, в этой гонке выступили казахстанские лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко. Пухкало показал 32-й результат (1:23:45.1), а Величко сошел с дистанции, не завершив гонку.