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Впервые на экипировке олимпийской сборной появится название страны на казахском языке

Впервые на экипировке олимпийской сборной появится название страны на казахском языке
©Olympic.kz
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке - QAZAQSTAN, сообщает Olympic.kz.

Отмечается, что специальное разрешение на изменение элемента экипировки - с международного обозначения на национальный - было получено от Международного олимпийского комитета. При этом Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК пока остается под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.

Впервые на экипировке олимпийской сборной появится название страны на казахском языке. Фото 1

В НОК Казахстана уверены, что один из важнейших элементов олимпийской экипировки, исполненный на родном языке, придаст уверенности атлетам и станет для них символом поддержки соотечественников.

Добавим, что команда вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом из Нур-Султана с остановкой в Алматы. Старт зимним Олимпийским играм в Пекине будет дан 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Казахстан

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