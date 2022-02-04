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Раскрыт образ знаменосцев Казахстана на открытии Олимпиады-2022

Раскрыт образ знаменосцев Казахстана на открытии Олимпиады-2022
©НОК
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Знаменосцы Казахстана конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра, сообщает Olympic.kz

Для формы знаменосцев на Зимней Олимпиаде в качестве основного орнамента использован классический "қошқар мүйіз". Над элементами узоров дизайнеры работали совместно с Государственным музеем искусств имени Абильхана Кастеева, так же как и во время летних Олимпийских игр в Токио-2020. А казахстанский дизайнер-модельер Виолетта Иванова, создавшая костюмы наших знаменосцев для японской Олимпиады, также стала автором формы знаменосцев и для Пекинских игр.

Сами казахстанские атлеты остались довольны костюмами, о чем говорили еще во время первых примерок. Для Абзала Ажгалиева это вторые Олимпийские игры в качестве знаменосца сборной.

"Наши костюмы получились не просто уникальными, у них действительно сильная энергетика, и я рад, что в этот раз мне удалось разделить это чувство с Екатериной. Представлять свою страну на Олимпийских играх это само по себе очень волнительно, но будучи знаменосцем, на тебя налагается дополнительная ответственность. Это непередаваемые ощущения!", - поделился Ажгалиев.


От эскизов до последнего стежка процесс изготовления костюмов занял три месяца: к этим произведениями искусства приложили руки больше 20 мастеров, в том числе 2 конструктора, 4 портных, художник и 8 вышивальщиц. Вся вышивка, которой богато украшена одежда, выполнена вручную - золотыми, серебряными нитями и бусинами.

Раскрыт образ знаменосцев Казахстана на открытии Олимпиады-2022. Фото 1

"Эскизы костюмов держались под строгим секретом до самого дня церемонии открытия Олимпиады, поэтому было очень волнительно и интересно, каким будет мой костюм. В том, что он будет уникальным, сомнений не было. Но этот костюм действительно превзошел все мои ожидания! Хочу сказать огромное спасибо НОК и всем мастерицам, кто создавал эту красоту, особенно ценным становится костюм, в который вкладывали душу, и это чувствуется. Ничего более подходящего, в чем можно было бы представить Казахстан на таком уровне, я и представить не могу", - говорит Айдова.

Добавим, что Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета, которые участвуют в стартах по 8 видам спорта.

©НОК Казахстана

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Айдова Екатерина

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