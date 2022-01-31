Ракпаров пишет историю. Впервые казахстанец выступит на Олимпиаде в лыжном двоеборье

Для Казахстана предстоящие Олимпийские игры в Пекине станут историческими. Впервые спортсмен из нашей страны выступит в лыжном двоеборье. Обладателем важнейшей лицензии стал Чингиз Ракпаров. Подробнее - в материале Vesti.kz.

До этого ни разу не удавалось казахстанцам стать участниками ОИ в данном виде спорта. Впрочем, лыжное двоеборье в Казахстане - настоящая экзотика. Популярностью пока особо не пользуется, и развитие имеет больше локальный характер.

Отсутствует массовость. К тому же не во всех регионах страны идет развитие этого вида спорта. Так что олимпийская квота стала прорывом, учитывая, что сам период квалификации получился не таким гладким, как планировалось.

Пандемия внесла свои корректировки в соревновательный календарь. Из-за этого команда Казахстана пропустила несколько важных стартов. В итоге это сказалось и на количестве лицензиатов. В лыжном двоеборье планировалось отправить в Пекин двух спортсменов. Однако поехал только Ракпаров - другому претенденту немного не повезло.

Поэтому олимпийская история казахстанского лыжного двоеборья начнется с Чингиза. По его словам, данный вид спорта имеет свой ряд сложностей.

"Основная сложность лыжного двоеборья заключается в балансе между прыжками на лыжах и лыжной гонкой. Стоит переборщить с гоночной подготовкой, и это сразу сказывается на прыжках: ноги становятся "тяжелыми", прыгать с трамплина уже не так просто.

И наоборот. Нужно постоянно контролировать себя, вовремя уделять внимание той или иной лыжной дисциплине", - озвучил Ракпаров в интервью olympic.kz.

В данный момент атлет уже находится в Китае, успев провести несколько тренировок. Каковы шансы на медаль? Откровенно говоря, низкие. В лыжном двоеборье традиционно правят европейские спортсмены. В частности, лидерами являются норвежцы, австрийцы, немцы.

В десятку лучших общего зачета Кубка мира также входит один представитель Азии - японец Акито Ватабе. Ракпарова в данном топ-листе нет. Как мы говорили ранее, многие мировые старты он пропустил из-за коронавирусной ситуации.

Тем не менее ему необходимо стремиться к максимально возможному результату. Да, попасть на пьедестал - задача наисложнейшая. Но выступить без погрешностей он может, что оставит хорошее впечатление. Историю следует писать в ярких тонах.