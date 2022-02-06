Прямая трансляция стартов казахстанских спортсменов и главной надежды на медаль Олимпиады-2022

Сегодня, 6 февраля, казахстанские спортсмены выйдут на старт Олимпиады-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.
От Казахстана выступят лыжники, могулистки и прыгуны с трамплина. Но главная надежда связана с Юлией Галышевой, которая выиграла бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ранее она не вышла на старт соревнований в первой квалификации, но теперь выступит во второй.
Казахстан на Играх-2022 (6 февраля)
Лыжные гонки. Скиатлон 30 км, мужчины. Финал
13:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко
Прямая трансляция на Qazaqstan
Могул, женщины. Вторая квалификация. Финал
16:00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур
Прыжки с трамплина. HS-109 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал
17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Прямая трансляция на Qazaqstan
С итогами выступлений казахстанцев за 5 февраля можно ознакомиться здесь.
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