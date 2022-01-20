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Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022
©НОК РК
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Национальный Олимпийский комитет Казахстана представил форму казахстанской команды на Играх в Пекин-2022. Впервые в истории современного Казахстана страновое обозначение на экипировке будет представлено на казахском языке – QAZAQSTAN. 

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Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 1

Спортивную форму для олимпийской команды выпустила казахстанская компания ZIBROO. Парадную коллекцию создал Дмитрий Шишкин, дизайнер и основатель российского бренда SHISHKIN. Оба производителя создали единую коллекцию олимпийской экипировки, которая соответствует самым высоким требованиям, использует эко-решения в производстве и мировые тренды в дизайне одежды.

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 2

Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана длилась больше года. Главными экспертами, за кем было последнее слово в этом процессе, стали сами атлеты – они давали свои предложения по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки с самого начала и в итоге сделали свой выбор.

"Через неделю олимпийская сборная Казахстана вылетит в Китай, где 4 февраля стартуют главные зимние старты четырехлетия. Наша олимпийская экипировка, так же как и та, что мы делали перед Токио, была создана с учетом пожеланий атлетов. Для нас важно, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, тепло и стильно на Олимпийских играх, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям", - прокомментировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 3

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 4

Участие в презентации олимпийской формы для зимней Олимпиады приняли спортсмены по летним видам спорта, в том числе и призеры Токио-2020 Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов и Софья Берульцева. Таким образом, "летники" хотели поддержать атлетов по зимним видам спорта. Также участие в фотосессии приняли дзюдоисты Жансай Смагулов и Акмарал Науатбек, капитан мужской команды по боксу Абылайхан Жусупов, гимнастка Аружан Касенова, а также хоккеист ХК "Барыс" Самат Данияр. 

"С удовольствием принял участие в презентации олимпийской формы для нашей команды. И пусть мы не часто пересекаемся с нашими "зимниками" из-за разницы в спортивном календаре, но мы будем болеть за них точно так же, как они за нас. Потому что мы одна команда – команда Казахстана. Что касается формы, то очень понравилось качество – куртки теплые и легкие, дизайн лаконичный. Нравится, что Казахстан написан через Q, то есть на казахском. Уверен, что эта форма понравится нашим спортсменам, кто поедет в Пекин. Искренне желаю всем удачи на Олимпийских играх!" - поделился с нами Сакен Бибосынов, призер Олимпиады в Токио и чемпион мира по боксу. 

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 5

Во время пандемии легкая промышленность во всем мире, как и другие отрасли, испытывает серьезные проблемы: нарушилась логистика поставок, даже крупные мировые бренды сегодня не могут выпускать одежду в тех же объемах и в те же сроки, как раньше. Поэтому при выборе поставщиков главными критериями были надежность, использование передовых технологий в области швейной промышленности, а также полный производственный цикл изготовления одежды. 

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 6

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 7

Пошив парадной формы был доверен "Портновской мануфактуре SHISHKIN", фабрики которого на протяжении многих лет работают на постоянной основе с крупными компаниями, футбольными и хоккейными клубами, а также осуществляют экспортные поставки в Европу горнолыжной экипировки для компании FISCHER. 

Дизайнеры тщательно готовились к проекту, анализировали культурные особенности Казахстана и актуальные мировые тренды моды. Разработан уникальный шрифт для надписей на одежде. Олимпийская команда Казахстана получила единый продуманный образ на Пекин-2022.

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 8

Одежда специально рассчитана на зимний климат Китая, где порой температура опускается ниже минус двадцати. Поэтому верхняя одежда подбита натуральным гусиным пухом, применены современные мембранные материалы, удерживающие тепло и не пропускающие холод. Несмотря на объем, одежда почти ничего не весит, очень эластична и оставляет полную свободу движениям. Дизайнеры уверены, что олимпийцы будут с удовольствием носить эту форму не только на спортивных аренах. 

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля. Казахстанская команда примет участие в соревнованиях по восьми видам спорта. 

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 9

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 10

Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022. Фото 11

ФОТО: НОК Казахстана

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Казахстан

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