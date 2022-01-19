Повторит ли Юлия Галышева олимпийский успех в Пекине?

До старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине остались считанные дни, и если говорить о перспективах Казахстана на предстоящем старте четырехлетия, то чуть ли не единственной надеждой на медаль является Юлия Галышева. Могулистка на прошлых Играх-2018 в Пхенчхане смогла стать третьей. Повторит ли свой успех именитая спортсменка? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Галышева на крупнейших мировых турнирах не подводила. Практически каждый последний чемпионат мира она завершала с медалью. При этом активно зарабатывала очки на этапах Кубка мира. Однако текущий сезон пока складывается не в ее пользу.

На протяжении нескольких этапов Кубка мира Галышева так и не смогла подняться на пьедестал. Первые турниры стали обкаточными после летнего перерыва. Сборная Казахстана в этот период составила соревновательные программы на сезон, в которые были добавлены новые элементы.

Поэтому стартовые этапы Кубка мира были отведены под адаптацию к новинкам. В полной мере казахстанские могулисты, в том числе и Галышева, должны были раскрыться позднее. Однако пока лидер сборной никак не может поймать свой ритм и кураж.

В кубковом рейтинге Галышева в данный момент занимает 14-е место в зачете по могулу, 16-е в параллельном могуле и также 16-ю строчку в совмещенном рейтинге (общий). И пока медалями она не отметилась. Безусловно, подобный расклад перед ОИ не является показателем.

В текущем сезоне слишком многое зависит от внешних условий. Здесь и погода, и состояние трассы. Так что результаты не отображают настоящей готовности спортсмена. Юлия Галышева сейчас находится даже в более выигрышном положении на фоне мировых лидеров.

От них ждут победы в Пекине, что создает дополнительную ответственность, хотя и так мандраж на ОИ всегда присутствует. Галышева в свою очередь будет выполнять программу с меньшим внутренним шумом. Важно выдать максимум и чисто "откатать", зацепиться за финальную шестерку.

Основные соперницы в любом случае будут ожидать от Юлии конкурентной борьбы. Ведь казахстанка по-прежнему входит в число главных фавориток ОИ-2022. Она все также опасна и сильна. И надеемся, что финальный отрезок подготовки к главному старту пойдет ей на пользу. И в Пекине Галышева вновь нас порадует олимпийской медалью.

Когда ждать медаль на Олимпиаде-2022? Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пекине