Без Полторанина нет шансов? Перспективы казахстанских лыжников на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде-2018 большие медальные надежды связывались с Алексеем Полтораниным. Однако теперь сборная Казахстана по лыжным гонкам "обезглавлена". И на предстоящих Играх в Пекине шансы на успех у наших лыжников не самые высокие. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Полторанин долгое время имел статус явного лидера казахстанской команды. Высокий уровень он подтверждал на многих мировых стартах. Только вот взять медаль Олимпиады он не смог. В 2018-м он был одним из главных фаворитов. Но не хватило сил.

Затем он оказался в центре скандальной допинговой истории, после которой пропал с радаров, а его карьера резко пошла на спад. И, к сожалению, в сборной не оказалось того, кто смог бы занять его место. Не было и тех, кто приблизился бы к его результатам.

Так что в Пекине нам особо не на кого ставить. У команды получился тяжелый отборочный период. Из-за коронавируса были отменены многие соревнования. Одним из статусных был чемпионат мира. В качестве промежуточных выступили локальные соревнования, в том числе и Спартакиада Казахстана.

В таких условиях сложно качественно подготовить состав на участие в Олимпиаде. Без должной соревновательной практики сделать это практически невозможно. Как бы то ни было, отобраться некоторым лыжникам на ОИ-2022 все-таки удалось.

Участниками Игр стали Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко. Задачу минимум тренерский штаб выполнил. Единственное, не получится выставить состав на участие в мужской эстафете.

Что касается индивидуальных дисциплин, то здесь, как говорится, полный набор. Мы увидим наших гонщиков на протяжении всех олимпийских соревнований. За исключением, как писали выше, мужской эстафетной гонки.

Перспективы? Очень и очень сложно прогнозировать медаль. Для этого должно произойти что-то невероятное. Конкуренция в этом виде спорта сейчас крайне высокая. И Казахстан пока не входит в число мировых лидеров.

Поэтому главная задача - это показать свой максимально возможный результат. Это будет самой правильной задачей для казахстанских лыжников. Тот же Пухкало сможет зацепиться за топ-20. На "Тур де Ски" в гонке на 15 километров классическим ходом он становился 32-м. Так что следует бороться за верхние этажи в финишном протоколе.

В данный момент сборная находится в Италии. Она тренируется практически на той же высоте, на которой предстоит выступить в Китае. На Игры состав отправится непосредственно из Милана.

Добавим, что соревнования по лыжным гонкам на ОИ-2022 пройдут с 5 по 19 февраля.