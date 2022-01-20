Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2022

Команда Казахстана по фристайл-могулу получила еще одну лицензию для участия в Олимпийских играх в Пекине, сообщает Olympic.kz со ссылкой на главного тренера Елену Круглыхину.

Теперь в активе команды шесть лицензий на двоих мужчин и четырех женщин. На Олимпиаду поедут Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.

"Не все прошло так, как мы хотели, но это спорт. Здесь ты берешь то, что идет к тебе. Ребята, несмотря на трудности, выглядели бойцами, показали всему миру, что Казахстан - конкурент на Играх.

У нас четыре женские и две мужские квоты. Немного не хватило нашим ребятам. Но они старались. Из-за отсутствия виз в США не смог до конца побороться Антон Бондарев, он буквально в шаге остановился от лицензии. Сергей Романов получил травму и не выступал в США. Олег Цинн также остался без лицензии.

Нашу страну будут представлять Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. Всех спортсменов поздравляю, это был тяжелый отбор, но мы его прошли. Важно отметить, что все эти спортсмены, как и весь тренерский штаб, из одной области и из одного города - Усть-Каменогорска. Мы приложим максимум усилий, чтобы достойно представить страну на важном старте.

Сейчас мы приступили к предолимпийским тренировкам на Шымбулаке, а также к ряду реабилитационных процедур.

Хочу сказать болельщикам - верьте в нас и поддерживайте наших атлетов. Это важно", - сказала Круглыхина.

Повторит ли Юлия Галышева олимпийский успех в Пекине?

Старт зимним Олимпийским играм-2022 будет дан 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей. 5 февраля в могуле в борьбу за награды вступят мужчины, а на следующий день - женщины.