Хоккеистка сборной США получила травму и выбыла до конца Олимпиады-2022

Нападающая женской сборной США по хоккею Брианна Деккер пропустит остаток олимпийского турнира в Пекине из-за травмы, сообщает Р-Спорт со ссылкой на ESPN.

Деккер получила повреждение в столкновении с Роньей Саволайнен в середине первого периода матча группового этапа против Финляндии (5:2). Брианну унесли с площадки на носилках. После она наблюдала за игрой, стоя на костылях.

Деккер является ассистентом капитана сборной США. На Олимпиаде 2014 года она стала серебряным призером, а на Играх-2018 завоевала золото.

В следующей игре хоккейного турнира сборная США встретится с Россией. Встреча пройдет 5 февраля.

Напомним, официальное открытие Олимпиады-2022 состоится 4 февраля. О том, где и во сколько казахстанцы смогут посмотреть церемонию открытия, можно прочитать здесь.