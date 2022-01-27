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Главное - удачно приземлиться. Казахстанка Адабергенова - претендент на олимпийскую медаль в лыжной акробатике?

Главное - удачно приземлиться. Казахстанка Адабергенова - претендент на олимпийскую медаль в лыжной акробатике?
©olympic.kz
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

На Олимпийские игры-2022 казахстанка Жанбота Алдабергенова отправляется с хорошим настроем. Текущий сезон складывается для нее достаточно хорошо. И при идеальных условиях она способна подняться на пьедестал в Пекине. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В лыжной акробатике сложно показывать стабильность. Данный вид спорта является очень сложным в техническом плане. Необходимо не только качественно выполнить элемент, но и совершить удачное приземление.

Любая ошибка фатально сказывается на итоговом результате. Можно выиграть квалификацию, но в финале немного допустить погрешность, и все - остаешься в итоге без медали. Поэтому крайне важно отрабатывать соревновательную программу постоянно, доводя упражнения до автоматизма.

Алдабергенова здорово начала сезон. На первом же этапе Кубка мира она выиграла серебряную медаль. В финал она пробилась с четвертым результатом. В основных соревнованиях она стала пятой после первого прыжка, а потом улучшила свой результат, завершив этап КМ на втором месте.

Также она записала в свой актив и другой декабрьский этап. Алдабергенова в Руке (Финляндия) остановилась в шаге от награды. Казахстанка завершила свое выступление на четвертом месте, укрепив свои позиции в мировом топ-листе.

При этом стоит отметить, что казахстанская сборная в этот период еще не включала в программу сложные элементы. Это случилось позже. Поэтому последующие этапы Кубка мира стали адаптационными. Использовались в основном для обкатки упражнений и борьбы за место в олимпийском составе.

К Играм-2022 Алдабергенова подходит с местом в десятке лучших Кубка мира. В рейтинге казахстанка занимает седьмое место. Она уступает 80 очков Лауре Пил (Австралия), которая находится на третьей строчке.

Напомним, на Олимпиаде квалификация в женских соревнованиях состоится 13 февраля. Финальные прыжки намечены на 14-е число. Помимо Алдабергеновой, от Казахстана в лыжной акробатике также выступят Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Алдабергенова Жанбота

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