Главная надежда Казахстана на медаль Юлия Галышева стартовала на Олимпиаде-2022 и вышла в финал, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидер сборной Казахстана по могулу не смогла выйти на старт первой квалификации. А во второй квалификации заняла девятое место.

Остальные казахстанки Анастасия Городко (11-я во второй квалификации), Аяулым Амренова (12-я) и Олеся Граур (18-я) не смогли преодолеть квалификацию и завершили соревнования в могуле.

Финальная часть начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Всего будет три финала: из первого дальше проходят 12 лучших, а из второго - шесть. Главный финал, где будут разыграны медали, запланирован на 18:40.