Фавориты Олимпиады-2022 забили еще 11 шайб и выиграли разгромно второй матч

Женская сборная Канады обыграла команду Финляндии во втором туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира, сообщают РИА Новости.

Встреча в Пекине завершилась со счетом 11:1 (2:1, 5:0, 4:0) в пользу канадской команды. В составе победительниц по три шайбы забросили Сара Нерс (13-я, 31-я и 54-я минуты) и Брианн Дженнер (32, 35, 55), дублями отметились Сара Филье (2, 24) и Лаура Стейси (37, 56), еще один гол в активе Джейми Ли Рэттрей (48).

У финок отличилась Миннамари Туоминен (19). В начале третьего периода сборная Финляндии произвела замену вратаря: вместо Меери Ряйсянен на лед вышла Анни Кейсала.

В первом туре Канада забила 12 голов Швейцарии (12:1), стартовав на Олимпиаде-2022 с крупной победы.

Команды выступают в группе A. Канадки набрали 6 очков и вышли на первое место в группе. Второе и третье место занимают команды США и России, которые сыграли по одному матчу и набрали по 3 очка. Сборные Финляндии и Швейцарии провели по два матча и не набрали ни одного очка.