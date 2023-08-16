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Новости спорта Баскетбол ВТБ
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"Астана" подписала американского баскетболиста

"Астана" подписала американского баскетболиста
©astanabasket.kz

БК "Астана" объявил о подписании американского разыгрывающего Адама Кункеля, сообщают Vesti.kz.

Последним клубом 23-летнего баскетболиста был "Голден Стэйт Уорриорз". Его рост составляет 193 сантиметра. 

Напомним, что в новом сезоне основной состав БК "Астана" не будет участвовать в чемпионате Казахстана. Его заменит "Астана Академия" - вторая команда клуба, в которой будет собрана молодежь до 23 лет. 

Что касается первой команды, то она будет участвовать в Единой Лиге ВТБ, WASL, Кубке и Суперкубке РК.

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Метки:
Астана БК

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