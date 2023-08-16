"Астана" подписала американского баскетболиста

БК "Астана" объявил о подписании американского разыгрывающего Адама Кункеля, сообщают Vesti.kz.
Последним клубом 23-летнего баскетболиста был "Голден Стэйт Уорриорз". Его рост составляет 193 сантиметра.
Напомним, что в новом сезоне основной состав БК "Астана" не будет участвовать в чемпионате Казахстана. Его заменит "Астана Академия" - вторая команда клуба, в которой будет собрана молодежь до 23 лет.
Что касается первой команды, то она будет участвовать в Единой Лиге ВТБ, WASL, Кубке и Суперкубке РК.
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