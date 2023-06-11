Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Баскетбол Казахстан (баскетбол)
Комментарии

Основной состав БК "Астана" не будет участвовать в чемпионате Казахстана

Основной состав БК "Астана" не будет участвовать в чемпионате Казахстана
©БК "Астана"

БК "Астана" в следующем сезоне ожидают серьезные изменения. Подробности рассказал генеральный директор клуба Самсон Аракелян, сообщают Vesti.kz.

"Главная новость: со следующего сезона основной состав "Астаны" не будет участвовать в Национальной лиге. Ее заменит "Астана Академия" - вторая команда нашего клуба, в которой будет собрана молодежь до 23 лет. Многие из этих игроков уже проявили себя в этом сезоне, сыграв несколько матчей в национальном чемпионате и, несмотря на юный возраст, сумев дать бой опытным профессионалам.

Для молодых баскетболистов регулярная игровая практика в Национальной лиге станет отличной возможностью для развития. Конечно, перед ними будет стоять задача выхода в плей-офф, и мы надеемся, что болельщики будут поддерживать эту команду так же активно, как и основную. Кроме того, у лучших молодых игроков будет возможность впоследствии перейти к старшим одноклубникам.

Что касается первой команды, то она будет участвовать в Суперкубке РК - это новый турнир, в котором, помимо нас, будут участвовать три клуба, занявшие призовые места в Национальной лиге. Суперкубок будет проходить по круговой системе, каждая команда сыграет по одной игре с каждым соперником.

Таким образом, "Астану" в предстоящем сезоне представят три команды.

"Астана" - будет участвовать в Единой Лиге ВТБ, WASL, Кубке и Суперкубке РК.

"Астана Академия" - будет участвовать в Национальной лиге РК.

"Астана молодежная" - будет участвовать в Высшей лиге РК, а также будет базовой командой для подготовки сборной Казахстана U-16.

Надеюсь, принятые реформы помогут привнести больше интриги в Национальную лигу и это даст важную игровую практику новому поколению казахстанских игроков и, конечно, поможет основной команде разгрузить насыщенный календарь международных турниров", - написал Аракелян в Instagram. 

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана БК

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 14:57
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" Основной состав БК "Астана" не будет участвовать в чемпионате Казахстана
6 апреля, 12:17
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" "Альтернативы сейчас нет". Гендиректор "Астаны" - о выходе из Единой лиги ВТБ и новом проекте
1 апреля, 19:32
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" "Астана" стала базовым клубом сборной Казахстана U-16 по баскетболу
4 марта, 17:14
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" "Астана" уступила в матче Единой лиги ВТБ
19 февраля, 22:01
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" Сборная Казахстана назвала состав на матчи квалификации Кубка мира по баскетболу
12 февраля, 23:44
Казахстан (баскетбол)
©astanabasket.kz БК "Астана" в десятый раз выиграл Кубок Казахстана
20 января, 22:14
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" БК "Астана" поражением завершил первый этап Единой Лиги ВТБ
27 декабря, 14:43
Казахстан (баскетбол)
©astanabasket.kz Открыта продажа билетов на матчи БК "Астана" в чемпионате Казахстана
12 декабря 2022, 11:01
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" Стартовали совместные баскетбольные семинары от "Астаны" и FIBA
1 декабря 2022, 14:19
Казахстан (баскетбол)
©1XBET Баскетбольный клуб IRBIS представил нового спонсора
30 ноября 2022, 18:59
Казахстан (баскетбол)
©ФК "Астана" 18 миллиардов тенге. Озвучены бюджеты футбольной "Астаны", "Барыса" и еще двух спортивных команд
4 ноября 2022, 15:50
Казахстан (баскетбол)
©twitter.com/astanabasket БК "Астана" расстался с американским защитником
23 октября 2022, 18:15
Казахстан (баскетбол)
©vtb-league.com БК "Астана" уступила в матче Единой лиги ВТБ
19 октября 2022, 18:37
Казахстан (баскетбол)
© Баскетбольный клуб "Астана" представил нового спонсора
14 октября 2022, 07:40
Казахстан (баскетбол)
©grasport.ru В "Парме" назвали причину поражения от "Астаны"
14 октября 2022, 07:22
Казахстан (баскетбол)
©pbcastana.kz В "Астане" отреагировали на первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
9 октября 2022, 17:15
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" БК "Астана" проиграл первый домашний матч в Лиге ВТБ
4 октября 2022, 08:29
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" Стартовала продажа билетов на домашние матчи БК "Астана"
22 сентября 2022, 12:03
Казахстан (баскетбол)
©astanabasket.kz Vesti.kz стали информационным партнером БК "Астана"
21 сентября 2022, 17:55
Казахстан (баскетбол)
© Билеты на первые матчи баскетбольной "Астаны" поступили в продажу
17 июля 2022, 15:47
Казахстан (баскетбол)
©nbf.kz Казахстан проиграл третий матч подряд и остался без плей-офф Кубка Азии
15 июля 2022, 12:16
Казахстан (баскетбол)
©nbf.kz Сборная Казахстана по баскетболу проиграла второй матч подряд на Кубке Азии
13 июля 2022, 19:33
Казахстан (баскетбол)
©instagram.com/nbfkz/ Сборная Казахстана неудачно стартовала на Кубке Азии по баскетболу
13 июля 2022, 15:06
Казахстан (баскетбол)
©1XBET Кубок Азии по баскетболу 2022: Казахстан во главе "рейтинга силы" 
4 июля 2022, 23:04
Казахстан (баскетбол)
©Турар Казангапов Казахстанские баскетболисты "спасли" конкурентов в отборе Кубка мира
10 июня 2022, 20:20
Казахстан (баскетбол)
©pbcastana.kz БК "Астана" представил нового тренера
17 марта 2022, 23:01
Казахстан (баскетбол)
©pbcastana.kz БК "Астана" назначил нового тренера
19 декабря 2021, 18:47
Казахстан (баскетбол)
©БК "Астана" БК "Астана" проиграл в третьем овертайме и потерпел пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ
27 ноября 2021, 12:33
Казахстан (баскетбол)
©nbf.kz Сборная Казахстана по баскетболу стартовала с победы в квалификации Кубка Мира-2023
7 мая 2021, 13:11
Казахстан (баскетбол)
Баскетболистки из Актау впервые стали чемпионками Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus