Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети - СМИ

Члены движения "Талибан" обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы, сообщает Sports.ru.

По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.

"Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах", - сказала Афзали.

Издание New York Post сообщает, что Махджубин Хакими считалась лучшим игроком Кабульского городского клуба. Lenta.ru пишет, что Международная федерация волейбола (FIVB) "срочно ищет разъяснения" ситуации.

