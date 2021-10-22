Родственники афганской волейболистки опровергли информацию о казни

Родственники афганской волейболистки Махджубин Хакими опровергли информацию о том, что спортсменка убита членами движения "Талибан", сообщает Sports.ru со ссылкой на Alt News. Она ушла из жизни еще в августе.

"Ее не убили талибы в октябре. Смерть Махджубин произошла 6 августа ("Талибан" пришел к власти 15 августа - Sports.ru), и ее тело было найдено в ванной комнате ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин совершила самоубийство. Однако наша семья подозревает, что ее родственники со стороны жениха нечестны", - сообщил родственник Хакими.

Он поделился фотографией памятника на могиле девушки с именем и настоящей датой смерти, а также приложил фото обнаруженного трупа.

Напомним, сегодня во многих СМИ появилась информация, что члены движения "Талибан" обезглавили Махджубин Хакими в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом. А Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением, что изучает шокирующие сообщения о трагической гибели игрока женской молодежной сборной Афганистана.

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