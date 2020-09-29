Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана нашла новый клуб после скандала

Волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян
стала игроком клуба "Алматы"
. Об этом сама спортсменка написала на своей странице в Instagram.
"Истинная причина моего шикарного настроения уже вторую неделю - это возвращение к тренировкам с мячом. В этом сезоне я буду защищать честь алматинской женской волейбольной команды.
Расплываюсь в благодарностях легенде алматинского клуба Дьяченко Анатолию Ивановичу, директору Жандосу Ермахановичу, главному тренеру Юлии Валерьевне за предоставленный шанс вернуться в большой спорт.
С девочками из команды конект налажен. Все-таки для того, чтобы я чувствовала себя полноценно, мне нужен был этот кожаный товарищ и ее величество сетка. Сейчас в моей жизни все, как я хотела в последнее время - жизнь с семьей в самом любимом городе Казахстана и игра в волейбол. Напрочь отбитое желание играть возвращается", - написала Карапетян.
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Последним клубом Карапетян был павлодарский "Иртыш". Спортсменка и ее одноклубницы опубликовали
открытое письмо, в котором сообщили, что клуб не выплачивал зарплаты с конца октября 2019 года. Также волейболистки не получили премии за бронзовые медали и компенсации за отпуск.
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