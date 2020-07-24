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Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана и ее одноклубницы пожаловались на невыплату зарплат

Команда завершила сезон с "бронзой".

Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана и ее одноклубницы пожаловались на невыплату зарплат
Фото: Instagram Кристины Карапетян©
Новости спорта Другие Волейбол
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Волейболистки павлодарского "Иртыша" опубликовали открытое письмо в соцсетях, в котором просят обратить внимание на ситуацию с невыплатой им зарплат за конец 2019 года, премий за бронзовые медали и компенсаций за отпуск. 

Среди них оказалась и игрок сборной Казахстана Кристина Карапетян, которая входит в рейтинг самых сексуальных спортсменок страны. В письме волейболистки сообщили, что зарплаты не получали с ноября 2019 года. 


"Сезон-19/20 запомнится нам на всю жизнь. И это связано не с эмоциями, полученными от игр. Весь сезон - это сплошной стресс и ожидание зарплаты. А под Новый год "Иртыш" оказался банкротом. С долгами по зарплате за ноябрь и декабрь.

Директор клуба Берик Мубараков и бывший руководитель управления по развитию туризма спорта Павлодарской области Марат Айдашев объявили о создании нового клуба и о подаче заявки на участие в тендере. Просят подождать...

Ждем январь, февраль - зарплату в последний раз видели в конце октября. Нервы сдают. Как бы сильно не любил волейбол, но когда все мысли о том, где бы занять денег, если дальше продолжат кормить "завтраками", - тут, поверьте, и ноги не бегут, и желание отдавать себя, свое здоровье на площадке пропадает напрочь...

Выиграли тендер, правда, со второго раза. Обещают в скором времени выплатить зарплату. Ждем.

Наступает март. Федерация принимает решение досрочно завершить чемпионат с присвоением мест, без плей-офф, в связи с приближающимся чрезвычайным положением. Нас распускают 15 марта.

Мы третьи - "бронза" наша. Нам уже и премия полагается. А еще есть компенсация за неиспользуемый отпуск.

Май. Мы обратились за консультацией к Ерлану Сырлыбаеву (генсек Казахстанской федерации волейбола - прим.Vesti.kz). Он предложил написать письмо на имя Нуртая Абыкаева - президента Федерации, что мы и сделали. Федерация молчит до сих пор. Может, письмо не дошло? Исключено! Мы отправили 13 писем. 13!

Мубараков после того, как побывал на приеме у акима Павлодарской области Абылкайра Скакова, сказал, что денег в ближайшее время не будет, так как все средства перераспределены на борьбу с коронавирусом.

Товарищи, ЧП в Казахстане началось 22 марта, а чемпионат закончился 15 марта. Зарплату нам должны за конец 2019 года. При чем здесь коронавирус? На сегодняшний, июль месяц, нам должны зарплату за ноябрь, декабрь, премию за бронзовые медали, которые тоже не выдали, и компенсацию.

Мы устали молча ждать сначала спонсорских денег, затем тендера и его результатов, затем подписания меморандума, затем окончания коронавируса. Акимат Павлодарской области и Акссуский завод феросплавов в лице Сергея Прокофьева (директор завода - прим. Vesti.kz), примите, пожалуйста, меры и отдайте нам заработанные деньги", - говорится в письме. 

Напомним, что в конце мая павлодарский "Иртыш" снялся с чемпионата Казахстана по футболу из-за финансовых проблем. За последние пять лет клуб получил суммарно свыше семи миллиардов тенге. 

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Метки:
Карапетян Кристина Волейбол Зарплата

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