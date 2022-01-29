Видео матча, или как Казахстан выиграл группу и вышел в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

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Сборная Казахстана одержала победу над Италией и в третий раз в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футзалу. Встреча группы В прошла в Гронингене и завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанской команды.
Благодаря этому успеху сборная Казахстана набрала семь очков и стала победителем своей группы, тогда как Италия с двумя набранными баллами покидает континентальный турнир. В четвертьфинале, 31 января, казахстанцы сыграют с Украиной.