Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Четыре победных гола, или как форвард сборной Казахстана помогает клубу выиграть турнир в России

32-летний хоккеист - третий снайпер команды.

Четыре победных гола, или как форвард сборной Казахстана помогает клубу выиграть турнир в России
Евгений Рымарев. Фото: ХК "Югра"©
Новости спорта Хоккей ВХЛ
0

Форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев забил восемь голов в новом сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за "Югру" из Ханты-Мансийска и является третьим снайпером регулярного чемпионата. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

32-летний экс-форвард "Барыса" помимо восьми голов отдал десять результативных передач и по сумме очков входит в топ-4 среди нападающих. В общекомандном зачете Рымарев пятый. По игровому времени казахстанец седьмой среди игроков атаки - около 15 минут в среднем за игру. 


Восемь забитых шайб вывели Рымарева на третье место в клубе, которое он делит вместе с Артемом Ворониным. Четыре шайбы казахстанца стали победными (второй результат в команде и с третьего по шестое место в ВХЛ). Первую строчку по забитым голам занимает Никита Тертышный с 24 голами, который лидирует и во всей Лиге, а вторую - Кирилл Пилипенко и его 11 голов.

Результат в восемь шайб позволяет Рымареву подступиться к топ-30 ведущих снайперов турнира, куда его выведет уже следующий гол. В лучшей "регулярке" в ВХЛ казахстанец за усть-каменогорское "Торпедо" забил 28 голов и отдал 26 передач. За "Барыс" в КХЛ форвард набрал 44 (17+27) очка.



Семерка от форварда сборной Казахстана. Экс-игрок "Барыса" снова забил в ВХЛ

Добавим, что Рымарев вместе с "Югрой" лидирует в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 54 очка в 32 матчах. Ближайший преследователь, а им является "Нефтяник", отстает на шесть очков. Сегодня, 23 декабря, "Югра" играет с аутсайдером турнира - клубом "Буран". Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:37
Хоккей

Четыре победных гола, или как форвард сборной Казахстана помогает клубу выиграть турнир в России
20 ноября
23:22
Хоккей

Семерка от форварда сборной Казахстана. Экс-игрок "Барыса" снова забил в ВХЛ
16 ноября
16:28
Хоккей

Перестройка под ВХЛ: "Сарыарка" рассталась с Жайлауовым и пошла на омоложение. Результат уже есть?
12 ноября
14:01
Хоккей

Шесть голов за лидера ВХЛ. Как в России зажигает казахстанский экс-форвард "Барыса"
19 октября
14:03
Хоккей

"Сарыарка" назначила нового главного тренера
17 октября
11:38
Хоккей

Кто будет зажигать в чемпионате Казахстана по хоккею, или как усилились клубы перед стартом сезона
12 октября
13:31
Хоккей

Лучший сезон в истории? Почему уход клубов из ВХЛ сделает чемпионат Казахстана только сильнее
27 августа
15:27
Хоккей

Форвард с опытом в НХЛ и Жайлауов. Кто сыграет против "Барыса" перед стартом в КХЛ
21 августа
15:33
Хоккей

Агент экс-форварда сборной Казахстана объяснил уход из системы "Барыса"
17 августа
16:16
Хоккей

Хоккеист из КХЛ передумал уходить из казахстанского клуба после увеличения зарплаты
13 августа
20:43
Хоккей

"Сарыарка" после ухода из российской лиги рассталась с шестью хоккеистами
12 августа
14:59
Хоккей

Американский новичок "Сарыарки" высказался об уходе клуба из российской лиги
11 августа
16:34
Хоккей

Федерация хоккея России отреагировала на уход трех казахстанских клубов из лиги
11 августа
16:09
Хоккей

"Барыс" объявил решение по своим двум командам после ухода из российских лиг
11 августа
15:25
Хоккей

"Сарыарка", "Торпедо" и фарм-клуб "Барыса" официально ушли из российской лиги
11 августа
11:22
Хоккей

Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги
10 августа
18:30
Хоккей

"Барыс" тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги
8 августа
23:36
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании контракта с казахстанским хоккеистом
6 августа
10:05
Хоккей

Фарм-клуб "Барыса" подписал чемпиона мира по боксу
5 августа
08:30
Хоккей

Экс-игрок "Ак Барса" перешел в казахстанский клуб
4 августа
16:28
Хоккей

Талгат Жайлауов рассказал о первом дне в новом клубе и подготовке к сезону
2 августа
22:36
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана дебютировал за российский клуб
1 августа
23:05
Хоккей

Сыгравший за сборную Казахстана российский хоккеист определился с новым клубом
29 июля
11:22
Хоккей

"Возможность возродить карьеру". Победитель юниорского ЧМ - о переходе в казахстанский клуб и дебюте в НХЛ
24 июля
21:14
Хоккей

Сын Скабелки после ухода из системы "Барыса" остался без клуба
24 июля
20:37
Хоккей

Форвард сборной Казахстана рассказал о новом клубе, шайбе в ворота России и карьере в "Барысе"
22 июля
12:28
Хоккей

Хоккеист из чемпионата Казахстана перешел в клуб ВХЛ
21 июля
08:56
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана определился с игровым номером в российском клубе
21 июля
07:58
Хоккей

Хоккеист ЦСКА перешел в казахстанский клуб
20 июля
07:27
Хоккей

Экс-форвард "Барыса" спустя пять лет вернулся в столичный клуб
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика