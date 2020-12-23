Четыре победных гола, или как форвард сборной Казахстана помогает клубу выиграть турнир в России

Форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев забил восемь голов в новом сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за "Югру" из Ханты-Мансийска и является третьим снайпером регулярного чемпионата. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



32-летний экс-форвард "Барыса" помимо восьми голов отдал десять результативных передач и по сумме очков входит в топ-4 среди нападающих. В общекомандном зачете Рымарев пятый. По игровому времени казахстанец седьмой среди игроков атаки - около 15 минут в среднем за игру.



Восемь забитых шайб вывели Рымарева на третье место в клубе, которое он делит вместе с Артемом Ворониным. Четыре шайбы казахстанца стали победными (второй результат в команде и с третьего по шестое место в ВХЛ). Первую строчку по забитым голам занимает Никита Тертышный с 24 голами, который лидирует и во всей Лиге, а вторую - Кирилл Пилипенко и его 11 голов.Результат в восемь шайб позволяет Рымареву подступиться к топ-30 ведущих снайперов турнира, куда его выведет уже следующий гол. В лучшей "регулярке" в ВХЛ казахстанец за усть-каменогорское "Торпедо" забил 28 голов и отдал 26 передач. За "Барыс" в КХЛ форвард набрал 44 (17+27) очка.Добавим, что Рымарев вместе с "Югрой" лидирует в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 54 очка в 32 матчах. Ближайший преследователь, а им является "Нефтяник", отстает на шесть очков. Сегодня, 23 декабря, "Югра" играет с аутсайдером турнира - клубом "Буран". Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.