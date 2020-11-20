Семерка от форварда сборной Казахстана. Экс-игрок "Барыса" снова забил в ВХЛ

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Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев забил седьмую шайбу за "Югру" из Ханты-Мансийска, а его клуб сохранил лидирующую позицию в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Голевой бросок 32-летнего форварда стал четвертым в матче с "Динамо" из Московской области, а его команда выиграла со счетом 4:1. Рымарев отличился на 59-й минуте в равных составах, совершив за весь матч всего один бросок: помимо семи шайб в сезоне у нападающего восемь результативных передач.
"Югра" после победы над "Динамо" набрала 38 очков и снова оторвалась от "Нефтяника" из Альметьевска на два балла (при одной игре в запасе). "Дизель" с "Рязанью" идут следом с 32 баллами, но сыграли по 22 игры.
Рымарев успел поиграть в ВХЛ за усть-каменогорское "Торпедо" и карагандинскую "Сарыарку". В "Барысе" казахстанский форвард отыграл семь сезонов в КХЛ: в 200 играх фланговый нападающий набрал 44 (17+27) очка.