Казахстан выиграл две медали на Универсиаде

Копилка сборной Казахстана пополнилась еще двумя медалями на Универсиаде-2025 в Италии, передают Vesti.kz.

Паралыжник Денис Зинов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на 1400 метров. Ранее он стал вторым на дистанции 10 километров вольным стилем.

Другой казахстанский паралыжник Роман Курбанов финишировал третьим в спринте на 1400 метров. На дистанции 10 000 метров свободным стилем он также стал обладателем бронзовой награды.

Отметим, что соревнования по 11 видам спорта проходят на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.

В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.