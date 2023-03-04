"Заряжен на победу". Видео последней дуэли взглядов Шавката Рахмонова перед боем в UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) и его соперник американец Джефф Нил (15-4) провели последнюю дуэль взглядов перед боем, сообщают Vesti.kz.
Бойцы сошлись лицом к лицу после церемонии официального взвешивания.
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC
"Шавкат Рахмонов заряжен на победу", - написано под видео в Instagram UFC Russia.
В воскресенье, 5 марта, утром по казахстанскому времени Рахмонов и Нил проведут бой в основном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американец провалил взвешивание и теперь отдаст Номаду часть гонорара. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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