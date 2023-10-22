Ярким нокаутом завершился бой главного карда UFC 294

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) одержал крутую победу на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был бразильский файтер Ворли Алвес (14-7), сообщают Vesti.kz.

Для 30-летнего Алискерова, финишировавшего своего соперника за две с небольшим минуты, это уже вторая досрочная победа в первом раунде в двух поединках UFC. Свое единственное поражение он потерпел в апреле 2019 года от Хамзата Чимаева.

🚨🚨🚨 ALISKEROV EST UN MOOOOONSTRE 🤯



IL A DÉTRUIT ALVES.

KO AU 1ER ROUND 💥 #UFC294 pic.twitter.com/YPKXcIj70s — ARENA (@MMArena_) October 21, 2023

А вот 32-летний Алвес потерпел уже третье поражения кряду.

Напомним, что впереди на UFC 294 еще три самых ожидаемых поединка. Подробнее о трансляции - здесь.

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