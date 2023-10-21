Прямая трансляция UFC 294 с реваншем Махачев - Волкановски и боем Чимаева

Сегодня, в ночь с 21 в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, сообщают Vesti.kz.

Главным событием турнира станет реванш за чемпионский титул в легком весе между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

В соглавном поединке сойдуться представитель ОАЭ Хамзат Чимаев и бывший чемпион в полусреднем весе из Нигерии Камару Усман в рамках среднего дивизиона.

Всего состоится 13 поединков.

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Трансляция турнира начнется в 20:00 по времени Астаны. Основной кард ориентировочно стартует в 00:00. Трансляция будет доступна по платной подписке на сайте UFC - ивент можно посмотреть на цифровой платформе UFC Fight Pass, по подписке в приложении Setanta Sports, а также на телеканалах "Матч! Боец" (покажет все бои), "Матч ТВ" (только главный кард).

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