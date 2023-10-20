Где смотреть самый ожидаемый турнир UFC 294? Все самое интересное о завтрашнем ивенте

Завтра, 21 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится один из самых ожидаемых турниров года по смешанным боевым искусствам (ММА) - UFC 294. Корреспондент Vesti.kz рассказал о предстоящем событии и главных действующих лицах.

Ивент включит в себя 13 поединков: восемь - в прелимах, пять - в главном карде. Зрителей ждет 12 мужских боев и одна женская схватка. Долгожданное номерное событие пройдет на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.

26 бойцов представят десять стран. Наибольшее количество бойцов выйдут под флагом России и США - по шесть. По три представителя у Бразилии и Великобритании, по два - у ОАЭ и Таджикистана, по одному - у Австралии, Нигерии, Индии и Марокко.

Время начала боев и прямая трансляция в Казахстане

Предварительный кард турнира начнется в 20:00 по времени Астаны, а главные поединки стартуют в 00:00. Где же можно посмотреть все бои в прямом эфире?

- По подписке на платформе UFC Fight Pass. Сейчас действует акция "Три раунда", благодаря которой можно оформить трехмесячную подписку всего за 1364 тенге. В приложении полный доступ к трансляциям UFC на английском и русском языках, а также возможность посмотреть повтор любого турнира в удобное время. Также есть возможность оформить подписку на год - она стоит 37,5 доллара (17,95 тысячи тенге).

- По подписке в приложении Setanta Sports. За 2300 тенге можно получить месячный доступ не только к трансляциям UFC, но и топ-5 футбольных лиг Европы, матчей НБА, этапов F-1, теннисных турниров и не только. Годовая подписка обойдется вам в 17 тысяч тенге.

- Бесплатно, если у вас дома есть телеканалы "Матч! Боец" (покажет все бои) и "Матч ТВ" (покажет только главный кард).

К сожалению, на казахстанских телеканалах турнир UFC 294 показан не будет.

Чьи бои нельзя пропустить? От яркого дебютанта до Чимаева и Махачева

Турнир в 20:00 откроет поединок в среднем весе между дебютантом UFC из России Шарабутдином Магомедовым (11-0), которого многие знают как Шару Буллета, а также бразильцем Бруно Силвой (23-9). Если учитывать те бои, которые Магомедов провел в лиге "Наше Дело", то его рекорд равен 16-0.

Шара Буллет - один из ярчайших дебютантов UFC в 2023 году. За его ударной техникой любуются тысячи людей по всему миру. Его бой будет ожидаем не только в России, но и, как минимум, во всех странах СНГ.

Соперником 29-летнего Шарабутдина будет 34-летний бразилец Силва, на счету которого четыре победы и три поражения в семи боях UFC. На двоих у спортсменов 30 нокаутов - десять у Шары, 20 - у Бруно. Поэтому этот бой может закончиться очень быстро.

Шарабутдин Магомедов

Следом в клетку выйдет еще один непобежденный боец из России - представительница женского минимального веса Виктория Дудакова (7-0). Это второй бой в UFC для 24-летней спортсменки из Волгограда.

Нанести ей первое поражение желает опытнейшая американка Джин Ю Фрей (11-9). Однако у нее в лучшем мировом промоушене только две победы при пяти поражениях, поэтому безусловным фаворитом боя является Дудакова.

Отметим, что это единственный женский поединок на турнире UFC 294.

Виктория Дудакова

Третьими выявят сильнейшего полулегковесы - британец Натаниэль Вуд (19-5) и представитель Таджикистана Мухаммаджон Наимов (9-2). 30-летний Вуд рвется в топ-15 рейтинга своей весовой категории. Он идет на серии из трех побед кряду.

29-летний Наимов дебютировал в UFC в июне этого года, финишировав оппонента техническим нокаутом во втором раунде. Он постарается продлить свою победную серию до пяти поединков.

Мухаммаджон Наимов

В шестом поединке с начала турнира пройдет бой в легчайшей весовой категории. Английский боец афганского происхождения Джавид Башарат (14-0) встретится с американцем Виктором Генри (23-6).

У 28-летнего Джавида стопроцентный показатель выигранных боев, а также 11 финишей за карьеру. В UFC он добыл уже три победы за полтора года. Теперь его ждет соперничество с 36-летним Генри, у которого 2-1 в UFC и ни одного досрочного поражения за карьеру (только решением).

Джавид Башарат

В последнем, восьмом бою предварительного карда отношения выяснят файтеры наилегчайшего веса - десятый номер рейтинга американец Тим Эллиотт (19-12-1) встретится с проспектом, находящимся на 11-й строчке, представителем Англии Мухаммадом Мокаевым (10-0-0-1).

Семь лет назад Эллиотт был главным претендентом на титул чемпиона, но проиграл решением тогдашнему королю дивизиона Деметриусу Джонсону. Сейчас Тиму уже 36 лет, но он продолжает входить в десятку лучших претендентов. Он идет на серии из двух побед, а всего в UFC у него восемь побед при десяти поражениях.

23-летний Мокаев называется одним из талантливейших бойцов нового поколения. В UFC у него 4-0 с тремя победами сабмишенами. Теперь Мухаммад, у которого также 23-0 по любителям, постарается одолеть звездного опытного оппонента и совершить очередной рывок в рейтинге.

Мухаммад Мокаев

Главный кард, в 00:00 по Астане, откроет российско-таджикское противостояние в легчайшем весе. Встретятся Саид Нурмагомедов (17-3) и Муин Гафуров (18-5). За этим поединком будут с большим интересом следить в Дагестане и Таджикистане. Поединки между бойцами из постсоветских стран на международной арене всегда вызывают дополнительный эффект вовлеченности.

31-летний Нурмагомедов за пять лет в UFC одержал шесть побед и потерпел два поражения. В последнем бою он уступил американцу Джонатану Мартинесу, и теперь постарается вернуться на победную тропу.

27-летний Гафуров - большой мастер досрочных побед (17/18). Однако его соперник ни разу в карьере не проигрывал финишами, поэтому Муина ждет серьезная проверка. Таджикский файтер дебютировал в UFC в начале июня, но проиграл решением судей. Поэтому оба бойца будут заряжены максимально, чтобы закрыть свои поражения.

Любопытно, что Гафуров в конце 2014-го и начале 2015-го провел два боя в казахстанской лиге Alash Pride FC. Там он одержал две победы, в том числе над казахстанцем Рустемом Енсебаевым.

Саид Нурмагомедов

Следом в клетку выйдут средневесы - 11-й номер рейтинга из России Икрам Алискеров (14-1) и опытный бразилец Ворли Алвес (14-6). 30-летний Алискеров провел в промоушене всего один бой, где выиграл нокаутом в первом же раунде, и уже оказался на подступах к топ-10.

Этого парня Чимаев называл сложнейшим соперником в своей карьере. И именно Борзу Алискеров проиграл нокаутом в 2019 году на турнире BRAVE CF, потерпев свое первое и единственное поражение в карьере. Теперь Икрам проведет второй поединок в UFC, а его соперником станет 32-летний Алвес, у которого 8-6 в UFC.

В свое время Ворли побеждал даже Колби Ковингтона, нынешнего топа полусреднего дивизиона, однако в последних двух боях бразилец проигрывал не столь известным соперникам.

Икрам Алискеров

В третьем по значимости поединке вечера сойдутся топовые полутяжеловесы - второй номер рейтинга из России Магомед Анкалаев (17-1-1) и седьмой номер из Бразилии Джонни Уокер (21-7). Кто-то называет их бой претендентским, и это действительно близко к правде.

31-летний Анкалаев вернется в октагон впервые с декабря прошлого года, когда в его титульном поединке против Яна Блаховича была зафиксирована ничья. В UFC у дагестанского файтера девять побед, одно поражение и ничья. Причем единственная неудача случилась в дебюте, когда Магомед, доминируя над соперником, ошибся, позволив сопернику провести удушающий прием, а затем не дотерпел всего одну секунду до гонга, и в итоге сдался.

У 31-летнего Уокера в UFC семь побед при четырех поражениях. Последние три боя бразилец выиграл, два из них - досрочно.

Магомед Анкалаев

В соглавном событии UFC 294 зрителей ждет невероятная вывеска. Экс-чемпион лиги в полусреднем весе нигериец Камару Усман (20-3) вышел на замену на коротком уведомлении против Хамзата Чимаева (12-0), который теперь представляет ОАЭ.

36-летний Усман еще совсем недавно шел на серии из 19 побед подряд, но затем случились два поражения кряду от Леона Эдвардса, нынешнего чемпиона в 77 килограммах. Теперь боец по прозвищу Нигерийский кошмар подерется в среднем весе против одной из главных звезд промоушена.

29-летний Чимаев не дрался уже 13 месяцев, с тех пор, как финишировал Кевина Холланда в первом же раунде. За три с лишним года в UFC он одержал шесть побед, пять из которых стали досрочными. Теперь его ждет самое громкое противостояние в карьере.

Ранее отмечалось, что победитель этого боя может стать следующим претендентом на пояс чемпиона в среднем весе. В настоящее время чемпионский пояс принадлежит американцу Шону Стриклэнду.

И, наконец, в главном бою вечера будет оспорен титул в легкой весовой категории. Любителей ММА ждет реванш между российским чемпионом Исламом Махачевым (24-1) и лучшим бойцом полулегкого веса австралийцем Александром Волкановски (26-2).

12 побед подряд одержал 31-летний файтер из Дагестана. Он не дрался с февраля, когда как раз победил единогласным решением судей Волкановски. Изначально на этом турнире Ислам должен был во второй раз встретиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но в итоге вторую защиту пояса он вновь проведет против Волкановски, так как Оливейра получил травму.

Что касается 35-летнего Волкановски, то он в UFC одержал 13 побед, а проиграл лишь раз - Махачеву. После этой неудачи Александр успел в очередной, уже пятый раз, защитить свой пояс в полулегкой весовой категории, финишировав Яира Родригеса.

Приняв бой за 11 день до турнира, Волкановски успел сбросить порядка 12 килограммов и войти в лимит легкого веса UFC. Чемпионский статус поединка в силе, и уже завтра два чемпиона во второй раз схлестнутся в клетке.

Ждем этот крутой турнир с нетерпением! Тем более, что по казахстанскому часовому поясу смотреть его будет гораздо удобнее, чем американские ивенты.

Фото: Аян Несипбеков (1), UFC (2-11)©

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