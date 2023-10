Волкановски оказался легче Махачева перед боем на UFC 294

Состоялась обязательная процедура взвешивания перед турниром UFC 294, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Участники главного поединка Ислам Махачев и Алекс Волкановски уложились в лимит легкого веса. Махачев показал 70,3 килограммов, Волкановски - 70,08 килограммов.

And just like that, the rematch is OFFICIAL!@MakhachevMMA hits the scale at 155lbs for tomorrow's #UFC294 headliner pic.twitter.com/NSQNtWZWV6