"Я не помню такого в UFC". Эксперт раскритиковал судейство в последнем бою Жумагулова

Британский журналист портала MMA Sports Бен Смит высказался о поражении казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8) на турнире UFC Fight Night 215 от американца Чарльза Джонсона (12-3). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он дал объективную оценку итогам противостояний и прокомментировал решение о завершении карьеры.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе (Невада, США), завершился победой Джонсона раздельным решением судей. После этого Жумагулов заявил о завершении карьеры.

"Чудовищное судейство. Я не помню бойца в UFC, которому так не везло с судьями. Три спорных поражения и вместо 4-2 у него оказалось 1-5. Возможно, один или два раза это было бы не так заметно, но последнее поражение было самым несправедливым. Жумагулов выиграл два раунда, совершив больше ударов и полезных действий. Не считаю его бойцом высокого уровня, но такую статистику он однозначно не заслужил. Жаль, что он стал жертвой судейского произвола. Так уходить из большого спорта не хочется никому", - отметил Смит.

Напомним, что боец из Актобе дебютировал в UFC летом 2020 года. С тех пор он проиграл решением Раулиану Пайве, Амиру Альбази и Джеффу Молине, был нокаутирован Манелом Капом и победил сабмишеном Джерома Риверу.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса