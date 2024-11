Выяснилось, кем работает девушка-боец после жуткого нокаута на UFC

Глухим нокаутом обернулся поединок в предварительном карде турнира UFC в Макао между китаянками Ши Минь (17-5) и Фен Сяоцан (10-3), передают Vesti.kz.

Минь жестко финишировала Сяоцан в третьем раунде.

Shi Ming with an INSANE finish, very likely down two rounds before this.



pic.twitter.com/VbauoDCjfd