А вы знали об этом? 25 иностранных бойцов UFC, которые приезжали драться в Казахстан

UFC - самая известная бойцовская лига мира, и именно к ней приковано основное внимание любителей смешанных единоборств со всего мира. Немало спортсменов, выступавших под эгидой этого промоушена, приезжали биться в Казахстан. Кто-то делал это до карьеры в UFC, а кто-то после.

Корреспондент Vesti.kz вспомнил бывших и действующих бойцов UFC, которые выступали в Казахстане. Всего мы насчитали более 30 атлетов, причем без учета казахстанцев и этнических казахов, и выделили 25 самых популярных из них для создания топа. Степень популярности оценивали по числу подписчиков в Instagram. Давайте узнаем, кто из бойцов UFC дрался в Казахстане.

25. Валмир Лазаро (Бразилия)

Рекорд в UFC: 1-2 (2014-2015)

Где бился в Казахстане: WFCA в Астане (2017) и NAIZA в Алматы (2022)

Рекорд в Казахстане: 0-2 (проиграл Хусейну Халиеву и Магомеду Кабардиеву).

Кабардиев и Лазаро перед боем в 2022 году

24. Тайсон Нэм (США)

Рекорд в UFC: 3-5 (2019-2023)

Где бился в Казахстане: AMC Fight Nights в Алматы (2018)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Жалгасу Жумагулову).

23. Григорий Попов (Россия)

Рекорд в UFC: 0-2 (2019-2019)

Где бился в Казахстане: NAIZA (2019, 2020)

Рекорд в Казахстане: 1-1 (победил Сержана Сапаргалиева, проиграл Елжану Алиаскару).

22. Таннер Босер (Канада)

Рекорд в UFC: 5-5 (2019-н.в)

Где бился в Казахстане: M-1 Global в Алматы (2019)

Рекорд в Казахстане: 0-0-1 (ничья с Зауром Гаджибабаевым).

21. Диего Брандао (Бразилия)

Рекорд в UFC: 6-4 (2011-2016)

Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Астане (2023)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Каршыге Даутбеку).

20. Брэд Катона (Канада)

Рекорд в UFC: 2-1 (2023-н.в.)

Где бился в Казахстане: BRAVE CF в Алматы (2021)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Баира Штепина).

19. Денис Тюлюлин (Россия)

Рекорд в UFC: 1-4 (2022-н.в.)

Где бился в Казахстане: M-1 Global в Алматы (2019)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Жану Петрику).

18. Нейт Ландвер (США)

Рекорд в UFC: 5-3 (2020-н.в.)

Где бился в Казахстане: M-1 Global в Атырау и Астане (2018, 2019)

Рекорд в Казахстане: 2-0 (победил Андрея Лежнева и Виктора Колесника).

17. Андерсон Дос Сантос (Бразилия)

Рекорд в UFC: 1-3 (2018-2021)

Где бился в Казахстане: WFCA в Астане (2017)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Саиду Нурмагомедову).

16. Люк Барнатт (Англия)

Рекорд в UFC: 3-3 (2013-2015)

Где бился в Казахстане: АСА в Алматы (2019)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Кори Хендриксу).

15. Герберт Бернс (Бразилия)

Рекорд в UFC: 2-3 (2020-н.в.)

Где бился в Казахстане: Titan FC в Алматы (2018)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Айбека Нурсеита).

14. Джефф Монсон (США)

Рекорд в UFC: 4-3 (2000-2002, 2006-2006)

Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Конаеве (2015)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Евгению Егембердиеву).

13. Икрам Алискеров (Россия)

Рекорд в UFC: 2-0 (2023-н.в.)

Где бился в Казахстане: BRAVE CF в Алматы (2017)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Руфата Асадова).

12. Хадис Ибрагимов (Россия)

Рекорд в UFC: 0-4 (2019-2020)

Где бился в Казахстане: M-1 Global в Алматы (2019) и Hardcore FC MMA в Алматы (2023)

Рекорд в Казахстане: 2-0 (победил Рафала Киянчука и Фернандо Родригеса).

11. Шамиль Гамзатов (Россия)

Рекорд в UFC: 1-1 (2019-2021)

Где бился в Казахстане: Nomad MMA в Караганде (2014)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Юрия Горбенко).

10. Саид Нурмагомедов (Россия)

Рекорд в UFC: 7-2 (2018-н.в.)

Где бился в Казахстане: WFCA в Астане (2017)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Андерсона Дос Сантоса).

9. Муин Гафуров (Таджикистан)

Рекорд в UFC: 0-2 (2023-н.в.)

Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Конаеве (2015)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Алекса Матруненока).

8. Ион Куцелаба (Молдова)

Рекорд в UFC: 6-9-1 (2016-н.в.)

Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Алматы (2013)

Рекорд в Казахстане: 0-0-0-1 (бой с Муродом Хантураевым был признан несостоявшимся из-за ошибочной остановки рефери).

7. Альберт Туменов (Россия)

Рекорд в UFC: 5-3 (2014-2016)

Где бился в Казахстане: АСА в Алматы (2019)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Беслана Ушукова).

6. Тагир Уланбеков (Россия)

Рекорд в UFC: 4-1 (2020-н.в.)

Где бился в Казахстане: AMC Fight Nights в Астане (2017 и 2018), а также Eagle FC в Атырау (2019)

Рекорд в Казахстане: 2-1 (победил Шаджа Хака, проиграл Жалгасу Жумагулову, победил Дениса Арауджо).

5. Лукас Мартинс (Бразилия)

Рекорд в UFC: 4-3 (2013-2016)

Где бился в Казахстане: BRAVE CF в Алматы (2021)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Олжасу Ескараеву).

Рекорд в UFC: 6-3 (2019-н.в.)

Где бился в Казахстане: Titan FC в Алматы (2018)

Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Нуржана Туткаева).

3. Лиана Джоджуа (Грузия)

Рекорд в UFC: 1-3 (2019-2021)

Где билась в Казахстане: Alash Pride FC в Атырау (2016)

Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграла Замзагуль Файзоллановой).

2. Нурсултон Рузибоев (Узбекистан)

Рекорд в UFC: 2-1 (2023-н.в.)

Где бился в Казахстане: Alash Pride в Кызылорде (2014), Каскелене (2014), Конаеве (2014 и 2015), Алматы (2014 и 2021) и Шымкенте (2018), а также Nomad MMA в Караганде (2016)

Рекорд в Казахстане: 7-1 (победил Шамиля Рафикова и Кямрана Аббасова, проиграл Данияру Бабакулову, победил Азиза Ибрагимова, Эльшона Мухтарова, Владимира Катыхина, Султана Киялова и Эдуарда Арустамяна).

Рекорд в UFC: 12-3-1 (2015-н.в.)

Где билась в Казахстане: KFP в Кокшетау (два боя в 2005-м)

Рекорд в Казахстане: 2-0 (победила Аллу Искаренову и Розу Калиеву).

Отметим, что в список не вошли другие бывшие бойцы UFC, в числе которых(6-5 - в UFC, 0-1 - в Казахстане),(2-0-1, 1-0),(0-2, 1-0),(2-2, 0-1),(0-1, 0-1),(5-5, 0-1),(0-2, 0-1) и(0-1, 0-1).

Все они дрались в Алматы и Астане под эгидой таких организаций, как WFCA, Titan FC, M-1 Global, ACA, Alash Pride FC и OCTAGON.

Если бы мы учитывали казахстанских бойцов UFC, то общее количество спортсменов, дравшихся в Казахстане, превысило бы значение 40. Но и так понятно, что любой боец начинает свой путь дома, в родной стране, поэтому мы сделали акцент исключительно на зарубежных спортсменах.

Фото: NAIZA©️