"Вы деретесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями". Казахский файтер сделал заявление перед четвертым боем в UFC

Казахский боец Дамир Исмагулов (19-1) из России прокомментировал предстоящий поединок против бразильца Рафаэля Алвеса (19-9). Они подерутся в рамках турнира UFC Vegas 27, который состоится в ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ну что, мы уже видели, как они умеют ловить мышей, теперь проверим, как они умеют драться! Как сказал один человек: "Вы деретесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями", - написал Исмагулов на своей странице в Instagram.

Для Дамира это будет четвертый бой в UFC, в предыдущих трех он одержал победы. Файтер уже прошел взвешивание и провел дуэль взглядов, на которой спортсмены не подали руки друг другу.

На предстоящем вечере выступит еще один казахский боец Сайран Нурданбек (19-6) из Китая. Его соперником будет австралиец Джош Кулибао (8-1-1).

Главный же бой пройдет в легчайшем весе между американцами Робом Фонтом (18-4) и Коди Гарбрандтом (12-3).

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