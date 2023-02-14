Волкановски сохранил лидерство в рейтинге P4P в UFC после скандального поражения

UFC обновил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучшим в P4P остался австралиец Алекс Волкановски, который в минувшие выходные со скандалом проиграл Исламу Махачеву. Россиянин решением защитил титул чемпиона UFC в легком весе, а Волкановски, как и ряд экспертов, считают, что эта победа была несправедливой.

Махачев в рейтинге P4P располагается на втором месте. В пятерку также вошли Леон Эдвардс, Камару Усман и Исраэль Адесанья.

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

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