В UFC появился "подражатель" Шавката Рахмонова

У казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова (17-0) появился подражатель в полусреднем весе UFC, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
Речь идет о бразильце Габриэле Бонфиме. На турнире UFC 291 он уже в первом раунде сабмишеном финишировал американца Тревина Джайлса.
Таким образом, Бонфим одержал 15-ю победу в 15 поединках в ММА, причем все 15 досрочно - три нокаута и 12 сабов.
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В UFC у него теперь 2-0, еще один поединок он выиграл в претендентской серии Даны Уайта. И сейчас у него четыре победы подряд в первых раундах. После боя Габриэль вызвал на бой Нила Мэгни и заявил, что будет королем полусреднего дивизиона.
Самая длинная серия досрочных побед в ММА среди действующих бойцов UFC:
Шавкат Рахмонов (Казахстан) - 17 досрочных побед подряд;
Габриель Бонфим (Бразилия) - 15;
Жаилтон Алмейда (Бразилия) - 14.
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