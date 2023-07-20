Боец UFC предложил Рахмонову 25 тысяч долларов за нокаут

Боец полусреднего веса Хоакин Бакли (16-6) заявил, что готов заплатить 25 тысяч долларов тому противнику, который нокаутирует его в клетке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В числе прочих Бакли обратился к непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову (17-0).

"Я пока не получал известий от UFC о моем следующем бое. Я хотел бой с Джеком Делла Маддаленой, с Яном Гарри, с Шавкатом Рахмоновым, но сейчас это не имеет значения. Сейчас неважно, с кем я буду драться, я хочу драться в августе. Я хочу драться в сентябре. Так что это обращение ко всем в полусреднем весе. И еще, я хочу сделать небольшое дополнение: если ты нокаутируешь меня, я дам тебе дополнительно 25 000 долларов из своего кармана", - заявил Бакли в видеообращении, появившимся в Twitter.

На призыв отозвался французский файтер российского происхождения Абдул Абдурагимов (16-1), который собирается дебютировать в UFC на предстоящем турнире в Париже в сентябре.

"Приветствую вас, мистер Бакли, это "Ленивый король". Прежде всего, доброе утро, добрый день, добрый вечер, как поживаете, сэр? В конце концов, мы же джентльмены, так что давайте не будем забывать о манерах. Я тот, кто принимает ваш вызов, поэтому я готов сразиться с вами 2 сентября в Париже. И еще, это я бросаю вам вызов, поэтому я дам вам 25 тысяч долларов, если вы меня нокаутируете. Вы не единственный ковбой в этом городе, есть еще один ковбой. Я уже сижу в своей машине и готов ехать", - сказал Абдурагимов в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Бакли в последнем бою на турнире UFC Fight Night 223, состоявшимся 20 мая в Лас-Вегасе одержал победу над Андре Фиальо (16-7) техническим нокаутом во втором раунде.

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